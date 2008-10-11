Секретаріат наполягає, що Указ Президента є чинним

Заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у Конституційному Суді та Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК наголошує, що Указ Президента про призначення позачергових парламентських виборів діє повною мірою, оскільки його можна оскаржити лише в Конституційному Суді.

Про це йдеться у коментарі М.СТАВНІЙЧУК, текст якого переданий УНІАН прес-службою глави держави.

«Відповідно до Указу Президента України № 911/2008 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів» вибори до парламенту призначені на 7 грудня. Відповідно до закону «Про вибори народних депутатів України» виборчий процес розпочинається на наступний день після опублікування Указу глави держави про призначення позачергових виборів. Таким чином сьогодні, 11 жовтня, є першим днем виборчого процесу відповідно до виборчого законодавства», - зазначила заступник глави Секретаріату Президента.

У свою чергу, М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що БЮТ звернувся до Київського окружного адміністративного суду з вимогою визнати неправомірним та таким, що не відповідає закону, Указ Президента України № 911/2008 від 9 жовтня 2008 року «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів».

«Вчора, 10 жовтня, за тою інформацією, яка є наявною із ЗМІ, Київський окружний адміністративний суд розглянув позов БЮТ щодо незаконності Указу глави держави про призначення позачергових виборів і виніс відповідну ухвалу про призупинення дії Указу та заборонив ЦВК проводити будь-які дії із проведення дострокових виборів», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона наголосила, що правова позиція Президента України полягає у тому, що видаючи відповідний Указ «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів», глава держави діяв виключно на підставі Конституції України і у спосіб, який передбачений Основним Законом. Отже, розглядаючи відповідний спір, Київський окружний адміністративний суд вийшов за межі повноважень адміністративної юрисдикції.

«Таким чином, наша позиція полягає у тому, що судом прийнято неправомірне рішення. Як відомо, відповідне рішення оскаржено у Київському апеляційному адміністративному суді з огляду на його неправомірність», - зазначила М.СТАВНІЙЧУК.

«Але окрім правового аспекту, у цьому питанні існує і політичний аспект. Фактично сьогодні, зловживаючи правами на оскарження до суду, БЮТ займається блокуванням виборчого процесу. Це підтверджує і вчорашня заява А.ПОРТНОВА стосовно того, що парламентські вибори пройдуть тоді, коли цього захоче Блок Юлії Тимошенко», - зауважила М.СТАВНІЙЧУК.

Вона ще раз підкреслила, що Указ Президента України про призначення позачергових виборів виданий відповідно і в порядку встановленому Конституцією України.

«Конституційний Суд не приймав рішення щодо того, що Указ глави держави не відповідає Основному Закону. Таким чином Указ Президента про призначення позачергових виборів діє повною мірою і всі суб`єкти, які зобов`язані організовувати виборчий процес, повинні діяти у цьому випадку правомірно. А ті суб`єкти, які мають дійсно права на оскарження до суду, не повинні ними зловживати», - наголосила М.СТАВНІЙЧУК.

Заступник глави Секретаріату Президента України зауважила, що питання організації і проведення виборів у державі не може залежати від бажання або небажання однієї з політичних сил.

«Є правопорядок в державі. Президентом цей правопорядок не порушено. Отже сьогодні триває виборчий процес. Те, що своїми зловживаннями окремі політичні сили намагаються дестабілізувати цей процес і суспільно-політичну ситуацію, повинно залишитися на їх політичній совісті. З іншого боку, у всіх державних, і в тому числі судових, органів повинно бути чітке усвідомлення своєї правової відповідальності за прийняття правомірних рішень, які відповідають Конституції і законодавству у тих чи інших питаннях організації виборчого процесу», - підсумувала М.СТАВНІЙЧУК.