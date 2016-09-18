У самозваному кримському "виборчкомі" відреагували на перспективу свого кримінального переслідування
Так званий "голова виборчої комісії Республіки Крим" Михайло Малишев вважає, що до "залякування" владою України членів окупаційних "виборчих комісій" варто ставитися "з поблажливістю".
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА новости".
"Саме такі відчуття я відчуваю, коли чую заяви пана Порошенка і ще певних особистостей, які залякують кримінальними переслідуваннями, повним розвалом і бідою в Криму", — сказав Малишев.
Раніше президент України Петро Порошенко доручив доповнити санкційний список особами, які беруть участь у "виборах" до Державної Думи Росії на території окупованого нею Криму, в тому числі в нього повинні потрапити і члени "виборчих комісій".
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Нагадаємо, раніше також заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що організатори виборів Держдуми РФ у Криму, які в переважній більшості є громадянами України, попереджені про кримінальну відповідальність за свої дії.
Сьогодні в Росії проходять вибори в Держдуму. При цьому вперше вони проходять і в окупованому Росією Криму, яка вважає його своєю складовою частиною. З 450 депутатів 225 будуть обрані за пропорційною системою, при цьому Крим також буде враховано при підрахунку результатів і розподілі мандатів. У свою чергу решта 225 парламентаріїв повинні бути обрані в одномандатних округах, 4 з яких знаходяться на окупованій території - 3 охоплюють так звану "Республіку Крим", ще 1 - "місто федерального значення Севастополь". Таким чином, більшість - 229 - депутатів Держдуми РФ будуть обрані нелегітимно.