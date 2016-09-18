У самозваному кримському "виборчкомі" відреагували на перспективу свого кримінального переслідування

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА новости".

"Саме такі відчуття я відчуваю, коли чую заяви пана Порошенка і ще певних особистостей, які залякують кримінальними переслідуваннями, повним розвалом і бідою в Криму", — сказав Малишев.

Раніше президент України Петро Порошенко доручив доповнити санкційний список особами, які беруть участь у "виборах" до Державної Думи Росії на території окупованого нею Криму, в тому числі в нього повинні потрапити і члени "виборчих комісій".

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Нагадаємо, раніше також заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що організатори виборів Держдуми РФ у Криму, які в переважній більшості є громадянами України, попереджені про кримінальну відповідальність за свої дії.

Сьогодні в Росії проходять вибори в Держдуму. При цьому вперше вони проходять і в окупованому Росією Криму, яка вважає його своєю складовою частиною. З 450 депутатів 225 будуть обрані за пропорційною системою, при цьому Крим також буде враховано при підрахунку результатів і розподілі мандатів. У свою чергу решта 225 парламентаріїв повинні бути обрані в одномандатних округах, 4 з яких знаходяться на окупованій території - 3 охоплюють так звану "Республіку Крим", ще 1 - "місто федерального значення Севастополь". Таким чином, більшість - 229 - депутатів Держдуми РФ будуть обрані нелегітимно.