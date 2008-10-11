Писаренко: бійці «Альфи» вивезли голову суду в невідомому напрямку

Народний депутат з фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО заявляє, що співробітники спецпідрозділу «Альфа» вивезли у невідомому напрямку голову Київського Апеляційного адміністративного суду Михайла МАРУЩАКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПИСАРЕНКО повідомив журналістам під будівлею суду.

За словами депутата, сьогодні, не зважаючи на вихідний день, на вимогу Секретаріату Президента України до суду викликали трьох суддів для того, щоб розглянути і ухвалити рішення про скасування вчорашнього рішення Адміністративного суду Києва щодо припинення дії Указу Президента про розпуск Верховної Ради.

При цьому В.ПИСАРЕНКО підкреслив, що сама справа ще навіть не надходила до Апеляційного суду.

Дізнавшись про це, до будівлі суду прибули депутати від БЮТ. Після цього біля суду з`явилися і співробітники спецпідрозділу «Альфа», які зажадали від депутатів звільнити приміщення.

За словами В.ПИСАРЕНКА, після того, як депутати від БЮТ пояснили їм, що вони не захоплювали суд, співробітники спецслужби вивели М.МАРУЩАКА і відвезли в невідомому напрямку.

Він зазначив, що згідно законодавства, Апеляційний суд може розглянути апеляцію на вчорашнє рішення не раніше, ніж через 5 днів. Тому, за його словами, будь-які сьогоднішні рішення є незаконними.

Також В.ПИСАРЕНКО підкреслив, що субота і неділя є вихідними днями і суд не ухвалює рішення.

Депутат зазначив, що незважаючи на всі вимоги, Апеляційний суд сьогодні не відкривав виробництва у справі і ніяких рішень не ухвалював.

Наразі біля будівлі і в приміщенні суду перебувають співробітники спецпідрозділів «Альфа» і «Беркут».