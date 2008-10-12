Доля виборів може вирішитися сьогодні
12:39, 12 жовтня 2008Політика
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Буде розглянуто апеляційну скаргу
Сьогодні о 14.00 відбудеться засідання Київського апеляційного адміністративного суду, під час якого буде розглянуто апеляційну скаргу на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, якою зупинено дію указу Президента України про дострокове припинення повноважень парламенту і призначення позачергових виборів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.
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