Доля виборів може вирішитися сьогодні

Сьогодні о 14.00 відбудеться засідання Київського апеляційного адміністративного суду, під час якого буде розглянуто апеляційну скаргу на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, якою зупинено дію указу Президента України про дострокове припинення повноважень парламенту і призначення позачергових виборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.