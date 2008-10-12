Російський політолог: якщо раптом Україна одержить ПДЧ...

Стара Європа може заблокувати надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, оскільки не хоче посилення позицій США.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив російський політолог, директор Інституту національної стратегії Станіслав БЄЛКОВСЬКИЙ.

«Думаю, позиція Франції та Німеччини буде, як і раніше, стриманою, і питання буде якраз у співвідношенні сил США і Старої Європи в рамках НАТО», - сказав С.БЄЛКОВСЬКИЙ.

На його думку, головний аргумент у тому, що прийняття в НАТО нових країн посилить позицію США і ослабить Стару Європу, оскільки ясно, що Україна, як раніше Польща, орієнтуватиметься на Вашингтон.

«Стара Європа хотіла б підтримувати баланс сил і статус-кво. Крім того, засновники Євросоюзу дійсно не хочуть йти на конфлікт з Росією там, де це не продиктовано їх життєво важливими інтересами. А з погляду Франції та Німеччини й інших засновників ЄС, вступ України в НАТО не є життєво важливим для європейської безпеки», - вважає С.БЄЛКОВСЬКИЙ.

Він додав, що, з одного боку, після отримання ПДЧ до реального вступу може пройти багато років, а з іншого боку, вступити до Альянсу можна і без ПДЧ.

«Тому для такого символічного акту потрібно достатнє число аргументів. У США ці аргументи є, у Старої Європи їх не вистачає», - сказав він.

Разом з тим, вважає політолог, якщо раптом Україна ПДЧ одержить, то Росія ніяких радикальних кроків у політичній і тим паче військовій сфері зробити не зможе. «Єдине, що робитиметься, це продовження спроб політично знищити Віктора ЮЩЕНКА», - сказав С.БЄЛКОВСЬКИЙ.