Виборів дострокових до ВР не буде - Писаренко

15:04, 12 жовтня 2008
Політика
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Суд переніс розгляд скарги

Апеляційний адміністративний суд Києва переніс на 13 жовтня розгляд скарги Секретаріату Президента України на рішення Окружного адміністративного суду столиці, який задовольнив позов БЮТ і зупинив виконання дії указу Президента про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після завершення засідання заявив представник інтересів Секретаріату Президента у суді Руслан КИРИЛЮК.

За його словами, колегія суддів Апеляційного адміністративного суду Києва винесла відповідну постанову за клопотанням представників БЮТ, які вимагали витребувати з Окружного адмінсуду оригінали матеріалів справи та рішення.

Разом з тим, В.КИРИЛЮК зазначив, що, відповідно до чинних нормативних актів, суд має право розглянути скаргу і на підставі копій рішень.

Водночас, характеризуючи ухвалу Окружного адміністративного суду, В.КИРИЛЮК назвав її «відверто незаконною», висловивши думку, що «це є класичний випадок рейдерства».

Він переконаний у тому, що своїми діями БЮТ намагається всіляко відтягнути розгляд справи.

Відповідаючи на запитання стосовно термінів розгляду скарги (на це відведено 5 днів, відповідно до чинного законодавства) В.КИРИЛЮК сказав: «У зв’язку з тим, що розпочався виборчий процес, суди працюють цілодобово».

У свою чергу, в інтерв’ю журналістам представник інтересів в суді від БЮТ, народний депутат Валерій ПИСАРЕНКО зазначив, що політична сила, яку він представляє, продовжує наполягати на тому, що указ Президента про призначення дострокових виборів до ВР є протиправним.

Він наголосив: «Виборів дострокових до ВР не буде. Більше того, ми не дамо залякувати суддів кримінальними справами, суддів, які хочуть жити в країні по закону».

Як очікується, 13 жовтня суд має продовжити засідання о 16.00.

 

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