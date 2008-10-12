Виборів дострокових до ВР не буде - Писаренко
Суд переніс розгляд скарги
Апеляційний адміністративний суд Києва переніс на 13 жовтня розгляд скарги Секретаріату Президента України на рішення Окружного адміністративного суду столиці, який задовольнив позов БЮТ і зупинив виконання дії указу Президента про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після завершення засідання заявив представник інтересів Секретаріату Президента у суді Руслан КИРИЛЮК.
За його словами, колегія суддів Апеляційного адміністративного суду Києва винесла відповідну постанову за клопотанням представників БЮТ, які вимагали витребувати з Окружного адмінсуду оригінали матеріалів справи та рішення.
Разом з тим, В.КИРИЛЮК зазначив, що, відповідно до чинних нормативних актів, суд має право розглянути скаргу і на підставі копій рішень.
Водночас, характеризуючи ухвалу Окружного адміністративного суду, В.КИРИЛЮК назвав її «відверто незаконною», висловивши думку, що «це є класичний випадок рейдерства».
Він переконаний у тому, що своїми діями БЮТ намагається всіляко відтягнути розгляд справи.
Відповідаючи на запитання стосовно термінів розгляду скарги (на це відведено 5 днів, відповідно до чинного законодавства) В.КИРИЛЮК сказав: «У зв’язку з тим, що розпочався виборчий процес, суди працюють цілодобово».
У свою чергу, в інтерв’ю журналістам представник інтересів в суді від БЮТ, народний депутат Валерій ПИСАРЕНКО зазначив, що політична сила, яку він представляє, продовжує наполягати на тому, що указ Президента про призначення дострокових виборів до ВР є протиправним.
Він наголосив: «Виборів дострокових до ВР не буде. Більше того, ми не дамо залякувати суддів кримінальними справами, суддів, які хочуть жити в країні по закону».
Як очікується, 13 жовтня суд має продовжити засідання о 16.00.