Ющенко проведе позачергове засідання РНБО
16:41, 12 жовтня 2008Політика
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Прес-служба повідомила головну тему
У понеділок, 13 жовтня, о 12.00 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, головна тема засідання – необхідність посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації впливу світової кризи на економіку України.
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