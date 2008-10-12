Ющенко проведе позачергове засідання РНБО

Прес-служба повідомила головну тему

У понеділок, 13 жовтня, о 12.00 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, головна тема засідання – необхідність посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації впливу світової кризи на економіку України.

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