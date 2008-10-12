Ющенко привітав Кличка з перемогою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Віталія КЛИЧКА з переможним здобуттям титулу чемпіона світу за версією WBC (Всесвітня боксерська рада) у суперважкій вазі, який український боксер виборов в суботу у двобої з нігерійцем Семюелем ПІТЕРОМ.

«Ми пишаємося Вами як великим українським спортсменом і патріотом своєї держави, який примножує спортивну славу України», - наголосив у своєму вітанні Президент, текст якого розміщено на Офіційному сайті Глави держави.

Він підкреслив, що у вчорашньому поєдинку В.КЛИЧКО, який повернувся у професійний бокс після кількарічної перерви, продемонстрував блискучу майстерність та високий професіоналізм.

«Йдеться, безперечно, і про прекрасний приклад молодим спортсменам», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент побажав боксерові здоров`я, успіхів та нових тріумфів на рингу.