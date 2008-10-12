Тимошенко - Януковичу: навіщо страуса закатували?

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко і лідер Партії регіонів Віктор Янукович обмінялися “шпильками” в ефірі програми “Шустер Live” на телеканалі “Україна”.

Зокрема головний регіонал зазначив, що йому приємно було бачити Тимошенко в опозиції, та ще й мовляв, вона там ефективніше працювала. Нинішню ж роботу Тимошенко лідер ПР обізвав спектаклем, “на який дивився увесь світ і Україна”.

А за словами Януковича, ”нам же потрібні не актори чи, як сказати... ательє мод... Нам потрібні державні управлінці, які здатні багато не казати, а спокійно робити свою справу. А за кожне слово відповідати”.

У відповідь Юлія Тимошенко пригадала Януковичу його власне “дефіле” у Європі і порадила не чіпати царину моди і стилю: “А що стосується ательє мод і моїх платтів, то я хочу сказати, Віктор Федорович, що єдиний раз, коли про вас написала вся Європа, коли ви приїхали в Європу в страусіних туфлях, які коштують більше десяти тисяч євро... Навіщо страуса закатували?.. Тому коли ви про моду жіночу говорите, то не треба цього робити. Тому що ми прекрасно знаємо, що депутати, які ходять до парламенту, – вони мають краватки, костюми і взуття, які коштують, можливо, сотню місячних заробітних плат однієї нормальної людини. Тому краще наряди не чіпайте”.