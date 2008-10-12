Ющенко наголошує, що кошти на проведення виборів є

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що в Резервному фонді достатньо коштів на проведення дострокових виборів.

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Інтер» у неділю.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що фінансування позачергових виборів, за відсутності відповідних змін до бюджету мають виділятися із Резервного фонду. За його словами, це передбачено чинним законодавством “І Бюджетним кодексом, і положенням про Резервний фонд чітко виписано, для яких ситуацій використовуються кошти цього фонду”, - зауважив Глава держави.

При цьому він нагадав, що в резервному фонді сьогодні понад 900 мільйонів гривень (на вибори потрібно дещо більше 400 тис.грн. - УНІАН).

Президент сказав, що не розглядає можливості призупинити дію Указу про розпуск ВР, якщо парламентарії зараз не приймуть необхідні для проведення виборів рішення. Він зокрема відзначив: якщо йдеться про відсутність реєстру виборців, то минулорічні вибори, так само, як і усі попередні, відбувалися за сформованими виборчими списками – і були визнані суспільством та міжнародною спільнотою «чесними і справедливими». «Не треба шукати проблем там, де їх немає. Влада повинна забезпечити право громадянина на голос», - сказав В.ЮЩЕНКО.