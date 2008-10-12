Ющенко про відставку Тимошенко

Відставка прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО буде безвідповідальним кроком.

Таку думку висловив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв`ю телеканалу «Інтер» у неділю.

Зокрема, коментуючи чутки, що після оголошення дострокових парламентських виборів Ю.ТИМОШЕНКО може подати у відставку, В.ЮЩЕНКО зауважив, що це буде неправильним кроком: “це сумно, це неправильно, це не відповідально”.

На запитання, чи є в нього докази того, що на ситуацію в українському політичному житті, в тому числі на те, що Партія регіонів та Блок Юлії Тимошенко проводили спільне голосування у Верховній Раді України, вплинула “рука Москви”, В.ЮЩЕНКО відповів: «Чи не принижує всіх той факт, що українські політичні сили поголовно, коли виникла ця ситуація, поїхали на консультацію в одну столицю?».

Він підкреслив, що йдеться про внутрішню кризу, яка має вирішуватись виключно внутрішньо українськими силами та методами. «Нам не потрібно чиєїсь підказки, мені принизливо ці речі коментувати», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що Україна є європейською державою й може сама вирішити проблему демократичними методами. «Нас ніхто не може збити з дороги, це наші цінності, які ми будемо захищати, і якщо потрібно робити дострокові вибори – по закону – ми будемо робити ці вибори. Якщо потрібно робити політичні компроміси – заради того, щоб йти демократичною дорогою – ми будемо робити компроміси. Бо це є суть заради якої ми прийшли в політику», - наголосив Глава держави.

Щодо перспективи створення коаліції у наступному парламенті й ефективної роботи нової Верховної Ради, Президент зауважив, що хотів би, аби «вона базувалась на спільних цілях заради країни, проведення необхідних реформ». «Я буду дивитись на будь-яку конфігурацію в українському парламенті політичних сил виключно через цілі, мету, через пріоритети», - сказав він.

Водночас Президент висловив впевненість, що коаліція в наступному парламенті буде сформована навколо національних інтересів. «Я в цьому переконаний, в мене немає сумніву, що це буде предмет нової коаліції», - уточнив він.

В.ЮЩЕНКО піддав критиці попередню коаліцію парламенту саме за відсутність пріоритетів. При цьому він висловив думку, що коаліцію розвалили амбіції.

Президент також вкотре не виключив можливість очолення ним списку “Нашої України” на позачергових парламентських виборах: “Я не виключаю такої можливості”, - сказав він.