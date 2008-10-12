Правосуддя в Україні під загрозою

Голова Вищого адміністративного суду України Олександр ПАСЕНЮК вважає, що відвертий тиск на адміністративні суди ставить під сумнів можливість забезпечення справедливого судового захисту в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Вищого адміністративного суду, за словами його голови,

«вперше в Україні в діяльність адміністративних судів, покликаних захищати права громадян від неправомірних дій саме з боку влади, відкрито втручаються особи, які мають неабиякі владні повноваження».

«Ситуація, що склалася навколо оскарження Указу Президента про призначення дострокових парламентських виборів є спробою дестабілізувати судову систему», - наголосив О.ПАСЕНЮК.

За його словами, президія Вищого адміністративного суду України звертається до Президента України, Верховної Ради, Верховного Суду України з проханням вжити заходів щодо недопущення втручання у судову діяльність Київського апеляційного адміністративного суду та Окружного адміністративного суду міста Києва.

«Таке рішення прийнято під час спеціального засідання президії ВАСУ 12 жовтня 2008 року», - повідомив голова ВАСУ.

У зверненні, зокрема йдеться про те, що відповідно до чинного законодавства, втручання в судову діяльність є неприпустимим, як і створення умов, які унеможливлюють відправлення правосуддя.

«Нагадаємо, що другий день народними депутатами від БЮТ блокується робота Київського апеляційного адмінсуду, в якому має бути розглянута скарга Секретаріату Президента на рішення Окружного адміністративного суду столиці про призупинення дії Указу глави держави щодо призначення дострокових парламентських виборів. Приміщення Окружного адміністративного суду Києва, в якому досі знаходиться судова справа, також знаходиться в оточенні представників «БЮТ». Крім цього, обидва приміщення «охороняють» спец ідрозділи «Грифон», «Альфа» та «Беркут», - наголошує прес-служба ВАСУ.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний адміністративний суд Києва сьогодні переніс на 13 жовтня розгляд скарги Секретаріату Президента України на рішення Окружного адміністративного суду столиці, який задовольнив позов БЮТ і зупинив виконання дії указу Президента про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів.