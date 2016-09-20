Сьогодні Рада розгляне невизнання 7-ї Держдуми РФ та законопроекти про електронні комунікації (наживо)

Про це йдеться у порядку денному засідання Ради 20 вересня.

Зокрема, парламент має розглянути три варіанти проекта закону про електронні комунікації (№№3549, 3549-1, 3549-2), законопроекти №3643 та №3645 про внесення змін до Бюджетного та Митного кодексів щодо електронних комунікацій, проект закону №4685 про електронні довірчі послуги, №4302 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обробки інформації в системах хмарних обчислень.

Також у порядку денному присутні законопроекти №2126а про основні засади забезпечення кібербезпеки України, №4159 про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж та №2133а про внесення змін до деяких законів щодо посилення відповідальності за вчинені правопорушення у сфері інформаційної безпеки та боротьби з кіберзлочинністю.

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Окрім цього, пропонується розглянути проект постанови про невизнання Україною легітимності виборів до Державної Думи Росії сьомого скликання, їх результатів та правових наслідків, та відповідно, складу, повноважень, актів та рішень Держдуми сьомого скликання.

Також Рада має розглянути у другому читанні законопроекти №3390 про внесення змін до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо забезпечення державної підтримки добровільного об'єднання територіальних громад, а у першому - №4772 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо добровільного приєднання територіальних громад та №4773 про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо добровільного приєднання територіальних громад.

Крім того, планується розгляд ратифікації фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Також Рада запланувала розгляд десятка законопроектів, що стосуються аграрної сфери, у першому читанні, та трьох у другому читанні.