Турчинов каже, що Тимошенко грошей не дасть, бо вибори - не лихо

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що уряд не може використовувати кошти Резервного фонду на фінансування дострокових виборів до Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар першого віце-прем’єра Анна ВАХОЦЬКА з посиланням на О.ТУРЧИНОВА.

“Ми не можемо фінансувати вибори з Резервного фонду. Згідно із законом, ці кошти використовуються виключно для подолання наслідків стихії. Безмовно, дехто хоче, щоб вибори стали стихійним лихом для держави. Але ж уряд порушувати закон не буде”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр наголосив, що вносити зміни до державного бюджету, у тому числі й ті, що стосуються фінансування дострокових виборів, є виключною прерогативою парламенту.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що фінансування позачергових виборів, за відсутності відповідних змін до бюджету, має здійснюватися з Резервного фонду. За його словами, це передбачено чинним законодавством.