Екс-глава Пентагону попередив, що Україна може втратити підтримку Заходу

Про це заявив в інтерв'ю ЛІГА.net екс-глава Пентагону і колишній директор ЦРУ Леон Панетта.

"Якщо виявиться, що з якоїсь причини український уряд не здатен впоратися з корупцією, не здатен посилити керованість держави, а українські лідери не можуть працювати разом, щоб захистити цю країну - все це поставить під загрозу не тільки відносини зі США, але й з усім західним світом", - сказав він.

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Екс-глава Пентагону наголосив, що в українських інтересах намагатися втілити в життя всі реформи, посилити і поліпшити ситуацію в сфері безпеки і економіки.

Він нагадав також, що США хочуть бачити сильну Україну незалежною, у якої хороша економіка й армія, здатна захистити себе.

Раніше Панетта заявляв, що Україні необхідно надати оборонне озброєння, а з Росією потрібно розмовляти з позиції сили.