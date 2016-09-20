Блокада Криму активізувала "кримську тему" в світовій політиці - Чубаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час прес-конференції сьогодні в Києві.

"Нам вдалося кримську тему - питання окупації, необхідність деокупації - знову повернути в перші рядки світової політики. Це зробила блокада", - сказав Чубаров.

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"Блокада повернула це питання в порядок денний і настільки його активізувала, що обговорення кримського і кримськотатарського питання увійшло постійно в сфери діяльності всіх поважних міжнародних організацій", - додав Чубаров.

При цьому він нагадав, що лише у цьому році Європарламент прийняв дві резолюції по Криму: в лютому та травні.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня 2015 року кримські татари на адмінмежі з АРК у Херсонській області проводили акцію з блокування виїзду вантажного транспорту, який прямував до Криму з продуктами і товарами.

Також організатори акції вимагали звільнення політв'язнів, припинення тиску на незалежні ЗМІ, безперешкодного в'їзду для міжнародних спостерігачів на територію півострова, припинення репресій проти кримських татар.

16 січня активісти блокади Криму залишили свої блокпости і з 1 лютого мали намір контролювати роботу митників та прикордонників у пунктах пропуску «Чонгар», «Чаплинка» та «Каланчак» з метою виконання постанови Кабміну про заборону торгівлі з Кримом.

Згідно з постановою Кабміну № 1035 від 16.12.2015 р. Україна припинила торговельні відносини з Кримом з 17 січня 2016 року.