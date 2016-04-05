Дипломат розповів про значення блокади Криму для деокупації півострова

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив дипломат Богдан Яременко, засновник громадської організації "Майдан закордонних справ".

Він наголосив, що ще в жовтні 2014-го була написана стратегія повернення Криму. "Ми виклали свій спосіб поведінки, тактичної та стратегічної. Розписали, що треба робити", - розповів Яременко.

Крім того, засновник "Майдану закордонних справ" наголосив, що відсутність півострова в Україні буде величезною проблемою для країни, тому що там буде військова база, постійна військова загроза.

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Він розповів, що було вирішено на період, поки розгортається широкомасштабна робота, відповідні якісь стратегічні питання, завдавати матеріальної шкоди Російській Федерації, робити Крим дуже дорогим.

Тому, за словами Яременка, блокада окупованого півострова - це не шлях його повернення, це швидше підготовка до повернення, а також завдання шкоди Росії.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Блоку Петра Порошенка", голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв про необхідність внесення змін до Конституції щодо принципів Кримської автономії.