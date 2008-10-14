Томенко: БЮТ веде переговори і консультації з багатьма політиками

Блок Юлії Тимошенко готовий домовлятися з рядом політичних сил щодо участі у дострокових парламентських виборах у разі їх проведення.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради України, один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО.

“Наша політична команда з радістю готова домовлятися з тими політичними силами, які сьогодні розділяють принципи і цінності, які БЮТ сповідує”, - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, БЮТ веде переговори і консультації з великою кількістю політиків і політичних партій.

“Те, що “Народна самооборона” підтримала в вересні закони практично в повному складі, говорить про те, що у нас по більшості позицій співпадіння. Тому, якщо стане питання про формування передвиборчого блоку, то дуже багато відомих українських політиків, які сповідують наші цінності, будуть з нами працювати”, - сказав він.

Водночас, наголосив М.ТОМЕНКО, статус та формат цієї співпраці визначить з’їзд БЮТ.