«Наша Україна» відкличе своїх міністрів з уряду, якщо...

«Наша Україна» продовжить переговори зі створення широкої коаліції, але у разі їх провалу - відкличе своїх міністрів з уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, розповідаючи про підсумки засідання фракції.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ нагадав журналістам перебіг подій щодо переговорів зі створення широкої коаліції. За його словами, 4 серпня, коли підписувався Універсал, ввечері було також підписано Меморандум про наміри щодо створення широкої коаліції – коаліції національної єдності. За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, цей Меморандум підписали представники трьох фракцій – Партії регіонів, СПУ та “Нашої України”.

Р.БЕЗСМЕРТНИй підкреслив, що тоді вони попередньо домовились про те, що ще до голосування по кандидатури прем’єр-міністра і складу уряду буде підписано текст нової угоди про створення коаліції. І для цього навіть були внесені зміни до регламенту ВР. Але «в результаті сумбурного перебігу подій і заперечень з боку однієї з фракцій ми погодились на те, щоб відтермінувати підписання коаліційної угоди», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. За його словами, тоді фракція розглянула це питання і 48 голосами прийняла рішення утворити нову коаліцію на основі підписання нової коаліційної угоди. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що після канікул сьогодні фракція також розглядала це питання, працюючи над документами. Він нагадав, що керівні органи партії також розглядали це питання і було вирішено запропонувати фракції повернутись до розгляду питання про входження в коаліцію. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що щойно відбулася жвава дискусія. «Фракція не переглядала своє рішення про вступ у коаліцію – тобто рішення це залишається в силі», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він також повідомив, що сформована робоча група в складі 4 депутатів для ведення переговорів щодо тексту коаліційної угоди і після проведення переговорів партійні органи тих партій, які входять до блоку, зберуться і приймуть остаточне рішення в залежності від того, в якій редакції буде напрацьований документ.

«Якщо буде прийняте рішення про вступ у коаліцію це означає, що наші міністри продовжать роботу в уряді, в іншому випадку, якщо нова угода не буде підписана, це означає, що наші міністри покинуть склад уряду, і, зрозуміло, ми будемо розглядати питання про формування опозиційної сили», - підкреслив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він підкреслив, що «Наша Україна» не збирається затягувати переговорний процес.

«Ми затягувати цей процес не будемо, тому що для нас важлива відповідь на питання», - сказав він, додавши, що це пов’язано з перебуванням міністрів від «Нашої України» в уряді.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що сьогодні вже були проведені попередні консультації з іншими політичними силами, і «Наша Україна» донесла до них свою позицію з тим, щоб вже завтра почати роботу над текстом нової коаліційної угоди. Він підкреслив, що в ній «Нашу Україну» цікавить, як програмна частина діяльності коаліції, так і регламент. Також Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що «Нашу Україну» цікавить збереження визначеного Президентом курсу України.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також зауважив, що для «Нашої України» не принципово, чи будуть в коаліції присутні комуністи: «важливі програмні засади коаліційної діяльності і регламент її роботи, якщо документ буде підписано на максимально врахованих засадах «Нашої України», ми приєднаємось до такого документу, ми його підпишемо в незалежності від того, будуть там ті чи інші політичні сили, чи ні».

Окрім того Р.БЕЗСМЕРТНИЙ розповів, що сьогодні на засіданні фракції говорив про те, що необхідно виконувати рішення фракції і не може бути такої ситуації, що меншість нав’язує свою позицію більшості.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що той, хто не буде виконувати рішення фракції щодо ведення переговорів про входження до широкої коаліції, повинен скласти депутатський мандат і шукати іншу політичну силу, яка відповідає його поглядам. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що не буде підтримувати дії людей, які намагаються розколоти фракцію. В той же час він зауважив, що не буде звертатись до суду проти цих депутатів за невиконання рішення фракції і думає, що їх розсудить український виборець.