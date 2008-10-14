«Контрсистемні» націоналісти планують пройти Хрещатиком за будь-яких умов

18 жовтня «контрсистемні» українські націоналістичні організації та групи проведуть свій, альтернативний, марш Хрещатиком за визнання Української повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Київського осередку Всеукраїнської громадської організації «Патріот України» Сергій БЕВЗ сьогодні, під час мітингу за визнання УПА, що триває зараз у Києві, біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

«На жаль, сьогодні, 14 жовтня, День УПА є надмірно формалізованим. Ініціатива з його відзначення перехоплена Президентом, бюрократією та симулятивними політичними організаціями. Низка партій проведе протокольні заходи. На вулицях пануватимуть офіціоз та політичний фарс», - зауважив С.БЕВЗ.

У зв’язку з чим, він повідомив, що 18 жовтня «контрсистемні» українські націоналісти доведуть, що вони існують поза бюрократичними проектами та «зареєстрованими» патріотами.

«Марш вільних прихильників УПА переноситься на 18 жовтня. Ми плануємо пройти Хрещатиком за будь-яких умов: чи буде він вільний, чи ні – все одно ми пройдемо», - підсумував С.БЕВЗ.