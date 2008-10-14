У Тимошенко подумають, чи можуть дати грошей на вибори
12:47, 14 жовтня 2008Політика
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Сама прем`єр категорично проти...
Кабінет Міністрів України сьогодні на своєму позачерговому засіданні розгляне питання про можливість фінансування дострокових парламентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабміну повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
Вона вкотре наголосила, що категорично проти проведення виборів і як прем`єр-міністр, і як лідер БЮТ.
Також на сьогоднішньому засіданні уряду буде розглянуто питання про заходи для захисту підприємств гірничо-металургійного комплексу та хімічної промисловості від негативного впливу світової кризи.
Крім того, Кабмін планує розглянути питання про постачання природного газу в реґіони для вчасного початку опалювального сезону.
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