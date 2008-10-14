У Тимошенко подумають, чи можуть дати грошей на вибори

Кабінет Міністрів України сьогодні на своєму позачерговому засіданні розгляне питання про можливість фінансування дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабміну повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона вкотре наголосила, що категорично проти проведення виборів і як прем`єр-міністр, і як лідер БЮТ.

Також на сьогоднішньому засіданні уряду буде розглянуто питання про заходи для захисту підприємств гірничо-металургійного комплексу та хімічної промисловості від негативного впливу світової кризи.

Крім того, Кабмін планує розглянути питання про постачання природного газу в реґіони для вчасного початку опалювального сезону.