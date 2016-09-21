"Наша дружба з Туреччиною - умовна": у Кремлі наїжачилися на Ердогана через слова щодо Криму

Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич, повідомляє РИА "Новости".

"Ми отримали ще одне підтвердження: наша "дружба" з Туреччиною має певні межі і досить умовні. Звичайно, далі протокольних слів про підтримку України Реджеп Ердоган навряд чи піде", - вважає Клінцевич.

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На його думку, Ердоган прекрасно розуміє, що в такому випадку ризикує - російсько-турецькі відносини тільки-но почали налагоджуватися. "Але слова - це далеко не завжди порожній звук. Таке враження, що турецький президент "намагається виконати на одному роялі відразу декілька партій", - підкреслив політик.

"Не сумніваюся, що на це вже звернули увагу в російському зовнішньополітичному відомстві, зробивши відповідні висновки", - сказав сенатор.

Як повідомляв УНІАН, у рамках участі в 71-й сесії Генеральної Асамблеї ООН президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом.

За повідомленням прес-служби президента України, під час зустрічі Ердоган підкреслив, що Туреччина і надалі буде надавати підтримку в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Він також підкреслив, що відновлення діалогу з Росією не вплине на позицію Туреччини щодо невизнання анексії Криму і засудження порушення прав кримських татар.