Порошенко про тактику РФ в Україні та Сирії: спочатку розпалює насильство, а потім стає "посередником"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Ради безпеки ООН високого рівня щодо Сирії сьогодні в Нью-Йорку.

«З глибоким почуттям обурення ми два дні тому дізналися про варварську атаку проти гуманітарного конвою в Алеппо, цей злочин стався у доповнення до того що робить сирійський режим після однотижневого припинення вогню», - заявив він.

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За словами Порошенка, це є лише явним підтвердженням почуття безкарності, яке підживлює сирійський конфлікт.

«Це обурлива відсутність підзвітності, це пляма ганьби на Раді (безпеки ООН – УНІАН)», - вважає президент України.

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На переконання Порошенка, «зовнішня підтримка режиму Башара Асада в Сирії, зокрема від Росії, сприяє значною мірою збереженню страхітливого статус-кво і постійному відновленню насильства».

За його словами, в Україні такі дії були цілеспрямованою політикою.

«Спочатку розпалюється зіткнення, посилюється ескалація, а потім сторона перетворюється в посередника в процесі, а разом з цим захоплюється територія і нав'язується визначене рішення. Це дуже нагадує те, що відбувається з моєю країною, яка також є полігоном для випробування Росією таких підходів», - наголосив Порошенко.