Уряд не може дати півмільярда, щоб профінансувати чиїсь примхи - Тимошенко

Кабінет міністрів просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА скасувати указ про призначення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на позачерговому засіданні уряду, коментуючи ухвалене сьогодні рішення про неможливість фінансувати виборчу кампанію за рахунок коштів резервного фонду.

«У цьому ж рішенні уряду третім пунктом прийнято: звернутися до Президента України з пропозицією про скасування указу про дострокові вибори з метою забезпечення підготовки і ухвалення Верховною Радою пакета законодавчих актів щодо запобігання впливу світової фінансової кризи на економіку України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, в рішенні уряду наголошується, що відповідно до статей 48 і 49 закону про вибори народних депутатів витрати на виборчу кампанію здійснюються тільки за рахунок коштів бюджету, обсяг необхідних коштів за поданням Центральної виборчої комісії прописується в бюджеті окремим рядком.

«Уряд своїм рішенням не просто пояснив, що виборчу кампанію не можна фінансувати з резервного фонду, оскільки це прямо суперечить закону. Крім того, резервний фонд розрахований на подолання надзвичайних ситуацій і використати півмільярда, щоб профінансувати чиїсь примхи, - безумовно, уряд зробити цього не може», - додала вона.

Прем`єр нагадала, що Верховна Рада ухвалила закон про збільшення резервного фонду до 1,9 млрд. грн. для ліквідації наслідків повені в Західній Україні.

«Сьогодні всі ці гроші розписані, і залишився тільки незменшуваний запас, необхідний для того, щоб країна впевнено жила і була захищена від будь-яких несподіваних випадків. Віддати ці гроші на вибори – це просто була б абсолютно безвідповідальна урядова політика», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.