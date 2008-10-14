У Канаді розпочалися дострокові парламентські вибори

У Канаді почалися дострокові парламентські вибори.

Як повідомляє "Газета.ру",головними претендентами на перемогу вважаються партія консерваторів на чолі з прем`єр-міністром країни Стівеном ХАРПЕРОМ і Ліберальна партія, очолювана Стефаном ДІОНОМ.

С.ХАРПЕР розпустив Палату громад 7 вересня через те, що протиборство політичних сил у парламенті заважало роботі уряду.