У Канаді розпочалися дострокові парламентські вибори
16:04, 14 жовтня 2008Політика
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Протиборство заважало роботі уряду
У Канаді почалися дострокові парламентські вибори.
Як повідомляє "Газета.ру",головними претендентами на перемогу вважаються партія консерваторів на чолі з прем`єр-міністром країни Стівеном ХАРПЕРОМ і Ліберальна партія, очолювана Стефаном ДІОНОМ.
С.ХАРПЕР розпустив Палату громад 7 вересня через те, що протиборство політичних сил у парламенті заважало роботі уряду.
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