Луценко, дякувати Богу, визнає Ющенка Головнокомандуючим

Міністр внутрішніх справ України, лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО закликає керівництво країни припинити втягування силових структур у протистояння перед достроковими парламентськими виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, яке стосувалося підсилення охорони Центральної виборчої комісії, Генеральної прокуратури України та інших державних установ військовослужбовцями внутрішніх військ, в той час як охорону цих органів влади забезпечують співробітники Управління державної охорони.

«Я, безумовно, визнаю конституційність статусу Президента як Головнокомандуючого… Хотів би звернутися до Президента, на жаль, іншої можливості, крім прес-конференції, немає, інших керівників держави, щоб вони проявили витримку і не продовжували ескалацію втягування силових структур у протистояння перед підготовкою до позачергових виборів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в правоохоронних органах, сьогодні, 14 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав розпорядження, яким зобов’язав внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України надавати допомогу Управлінню державної охорони (УДО) щодо забезпечення безпеки ЦВК, Генпрокуратури та інших об’єктів державного значення, на яких сьогодні несуть службу співробітники УДО.

Довідка УНІАН. 25 травня 2007 року Президент своїм указом вивів внутрішні війська з підпорядкування МВС і підпорядкував їх главі державі.