Кому добре від дострокових виборів під час кризи?

Яким чином відіб’ються дострокові парламентські вибори на економічній ситуації в Україні? Думки експертів

Олександр Пасхавер, президент Центру економічного розвитку: „Очевидною є та обставина, що влада нині, у зв’язку із оголошенням дострокових виборів, зосередиться на вирішенні політичних проблем. Натомість першочергової уваги та консолідованих зусиль потребують саме економічні проблеми. Всюди у світі уряди намагаються підтримати власний, національний бізнес та економіку. А в Україні поведінка влади лише збільшує економічні ризики. Це не є причиною кризи, але це є поганим фактором, який може негативно відбитися на економічному стані країни навіть у довгостроковій перспективі”.

Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, переконаний, що «призначення дострокових виборів є небезпечним експериментом над економікою України, наслідки якого доведеться долати всьому суспільству». Вибори оголошені в період глобальної міжнародної фінансової кризи – яка веде до спаду виробництва, інфляції, зростанню безробіття, зниженню попиту на український експорт. Жертвою виборів стане також державний бюджет 2009 – а це означає, що люди залишаться без підвищення соціальних стандартів.

Україні необхідно реально проводити економічні реформи. «Але коли вибори слідують за виборами – не йде мова про реформи та стратегічні напрацювання, адже уряду доводиться працювати у дуже складній ситуації постійної політичної невизначеності.

Сергій Кисельов, Школа політичної аналітики при НауКМА: “Вибори сьогодні не на часі"... Зокрема, експерт називає два чинники. По-перше, бюджетний чинник. Хоча власне на вибори планується витратити лише піввідсотка від загальної суми бюджетних розходів, збитки від дострокових вибрів можуть виявитися більш суттєвими. Так, відкритим лишається питання розподілу 9 мільярдів гривень додаткових доходів поточного бюджету. Крім того, під питанням опинився весь бюджетний процес наступного року, попри те, що уряд вчасно подав проект Держбюджету на 2009-тй рік до парламенту, але навряд чи парламент, розпущений Президентом, зможе вчасно провести необхідні для ухвалення бюджету читання. „А там є речі, важливі – як для громадян, так і для цілих галузей економіки”, - підкреслив експерт. Зокрема, йдеться про зростання зарплат та пенсій та фінансову підтримку виробничих секторі економіки.

За умов світової кризи треба формувати стратегію відповіді на світові виклики, але нині політики будуть переважно зайняті передвиборчою стратегією, - каже Сергій Кисельов.

Андрій Єрмолаєв, президент Центру соціальних досліджень СОФІЯ, переконаний, що чинники нинішньої економічної кризи мають системний характер – адже економіка України лишається структурно деформованою і потребує серйозних реформ. Перші ознаки внутрішніх економічних негараздів з’явилися ще у 2005-2006-му роках, підкреслює експерт, але тоді сприятлива світова кон’юнктура цін на метал давала зростання українського експорту та частково нівелювала наявні проблеми. Нині світова криза вдарила у першу чергу саме по екпортоорієнтованих галузях. Пік кризи припаде на перший-другий квартали наступного року – попереджає Андрій Єрмолаєв.

Втім, у нинішній загрозливій економічній ситуації є і психологічний фактор: банківська криза, яка підсилюється панічними настроями серед населення. Дострокові вибори також мають стосунок саме до психологічно-економічних негативних чинників, бо слугують певним каталізатором кризи. «Головна причина несприятливої економічної ситуації – у схильності влади до політичних комбінацій замість економічних реформ», - переконаний експерт.