Луценко попросить Раду зняти недоторканність з нардепа з "Опоблоку" Скорика

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Одесі.

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"Наступного тижня я планую внести до Верховної Ради України подання про зняття депутатської недоторканності з колишнього губернатора Одеської обласної адміністрації, нині народного депутата громадянина Скорика", - сказав Луценко.

Генпрокурор заявив, що він задоволений ходом розслідування справи щодо подій, які сталися 19 лютого 2014 року.

"Я завжди буду пам'ятати обличчя людей похилого віку, яких садисти били, хизуючись своєю і фізичною, і кількісною перевагою, і при цьому ні до чого будь-які партійні білети, прапори тощо. Просто злочинці били людей", - заявив генпрокурор.

Луценко також сказав, що сьогодні процесуальною особою підписано підозру колишньому першому заступнику Одеської ОДА громадянину Олександру Орлову, який підозрюється в організації масових заворушень, що призвели до масового побиття людей.

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Як повідомляв УНІАН, 19 лютого 2014 року в Одесі журналістів, які знімали невеликий пікет представників Євромайдану під будівлею Одеської обладміністрації, побили озброєні кийками люди. В результаті нападу постраждали кілька десятків активістів і журналістів, декілька знімальних груп позбулись техніки, яку розбили або відібрали.

Під час нападу, який стався у присутності кількох десятків міліціонерів, молодики вигукували: "Бити по голові і по камерах".

Після приблизно півгодинного побиття молодики з кийками виїхали на п'яти маршрутних таксі, на яких був номер 168 (номер одного з міських маршрутів). Перед відходом зловмисники розбили кілька припаркованих мотоциклів. Міліція не вчинила жодних дій для їх затримання. За даними інформованих джерел "Євромайдана-Одеса", ті, хто напав на людей біля обласної адміністрації, були членами клубу "Оплот" (Харків).