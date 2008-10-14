Ющенко летить до Запоріжжя

15 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Запорізької області. Заплановано, що глава держави ознайомиться з ходом будівництва автотранспортної магістралі через Дніпро, повідомляє прес-служба Президента України.

Також під час відвідування Дніпровської ГЕС ВАТ «Укргідроенерго» В.ЮЩЕНКО огляне гідроелектростанцію та ознайомиться з реалізацією Державної програми реконструкції та реабілітації ГЕС Дніпровського каскаду.

Окрім того, він покладе квіти до пам`ятника Невідомому солдату та поспілкується з ветеранами Другої Світової війни.

Під час відвідання історико-культурного комплексу «Запорізька Січ» (Національний заповідник «Хортиця») запланована участь Президента в освяченні хрестів Храму Покрови Пресвятої Богородиці та огляд історико-культурного комплексу «Запорізька Січ».