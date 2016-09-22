Рада звільнила ще майже 500 суддів

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 244 народних депутата із 327, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив голова комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич, у постанові йдеться про звільнення майже 500 суддів, які написали заяви на звільнення.

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Так, у постанові йдеться про звільнення суддів у зв’язку з досягненням 65 років; у зв’язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров’я; у зв’язку з поданням заяви про відставку; у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

Серед цих суддів, зокрема, судді Верховного суду, Вищого адміністративного суду, Вищого господарського суду та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.