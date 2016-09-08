Вища рада юстиції внесе подання до ВР стосовно відставки 78 суддів

Про це повідомляє прес-служба ВРЮ. Всього ВРЮ розглянула 92 заяви суддів про звільнення за загальними обставинами, а саме: у відставку – 85, за власним бажанням - 2, у зв’язку із досягненням 65 років – 3, у зв’язку із закінченням строку, на який призначено, – 2.

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Решту заяв залишено без розгляду у зв’язку, в тому числі, з відкликанням поданих раніше заяв або звільненням суддів 8 вересня.

Також ВРЮ вирішила внести подання президенту України про звільнення суддів у зв’язку із закінченням строку, на який їх призначено: Олени Ісаєвської – з посади судді Печерського районного суду міста Києва (строк призначення закінчився 6 серпня 2015 року), та Олега Крикливого – з посади судді Приморського районного суду міста Одеси. У судді Крикливого термін перебування на посаді судді закінчується 23 січня 2017 року, однак ним 19 липня 2016 року до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України подано заяву про те, що він не бажає продовжувати роботу на посаді судді.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня ВР звільнила близько 500 суддів, які написали заяви про відставку.