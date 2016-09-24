Клімкін в ООН нагадав про порушення Будапештського меморандуму

Як повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це заявив глава відомства Павло Клімкін під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, яке було присвячене схваленню резолюції щодо Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ).

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Міністр наголосив, що безпека неядерних країн є «невід’ємним елементом зміцнення ефективності глобального режиму ядерного роззброєння та нерозповсюдження».

У цьому контексті Клімкін звернув увагу учасників засідання на порушення Росією положень Будапештського меморандуму від 1994 р., які, зокрема, передбачають «повагу незалежності, суверенітету та існуючих кордонів України», а також «відмову від погроз або застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України».

Міністр також додав, що заключний документ Оглядової конференції з виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 2010 року підтверджує зобов'язання ядерних держав виконувати існуючі гарантії безпеки неядерним країнам.

За підсумками засідання РБ ООН ухвалила резолюцію (14 членів проголосували «за», в т.ч. Україна, делегація Єгипту утрималась), у якій наголошується на важливості прискорення набуття чинності ДВЗЯВ та його універсалізації, мітиться заклик до усіх держав не проводити ядерні випробування, а також вітається прогрес у роботі моніторингового та верифікаційного компонентів ДВЗЯВ, які було запроваджено на тимчасовій основі до набуття чинності Договором.