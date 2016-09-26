Правоохоронці провели обшуки в рамках справи про нанесення заводу "Океан" збитків на 1,5 мільярди - ГПУ

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

"Генеральною прокуратурою України спільно зі Службою безпеки України в ході проведення спецоперації в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за фактом заволодіння невстановленими особами майном ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан" в особливо великих розмірах, доведення вказаного підприємства до банкрутства та вчинення інших злочинів, 25.09.16 на території Миколаївської, Київської, Дніпропетровської областей, в тому числі за місцем розташування ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан", проводиться 23 обшуки, до яких залучено більш як 45 працівників прокуратури та 150 співробітників Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що внаслідок злочинних дій ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан" завдано збитків на суму понад 1,5 млрд грн.

Також прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook пояснила, що в ході досудового розслідування на причетність до вчинення вказаних злочинів перевіряються всі особи, задіяні у процедурі банкрутства підприємства, зокрема, ліквідатори, службові особи ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан", ПрАТ "Смарт-Холдинг" та інших підприємств.

Слідчі дії тривають, додала Сарган.

Раніше сьогодні представник "Смарт-Холдингу" Євген Загорулько у Facebook написав, що люди в камуфляжі штурмували порожній офіс компанії у Києва за адресою: Ігорівська 7А.