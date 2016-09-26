Порошенко про "безвізове" голосування комітету ЄП: кращого подарунку на день народження годі чекати

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Кращого подарунку на день народження годі чекати - комітет Європарламенту з громадянських свобод підтримав надання українцям безвізового режиму. Це важливий крок до остаточного рішення, яке ми очікуємо найближчим часом", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.