Порошенко про "безвізове" голосування комітету ЄП: кращого подарунку на день народження годі чекати
19:47, 26 вересня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко назвав підтримку Комітетом Європарламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ доповіді щодо надання Україні безвізового режиму важливим кроком на шляху до запровадження можливості вільних подорожей українців в країни Європейського Союзу.
Президент України прокоментував голосування у еомітеті Європарламенту / УНІАН
Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.
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"Кращого подарунку на день народження годі чекати - комітет Європарламенту з громадянських свобод підтримав надання українцям безвізового режиму. Це важливий крок до остаточного рішення, яке ми очікуємо найближчим часом", - наголосив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.
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