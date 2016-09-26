Парубій очікує на остаточне голосування в Європарламенті щодо безвізового режиму на початку жовтня

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав сьогодні доповідь щодо надання Україні безвізового режиму. Вітаю це рішення наших європейських партнерів та дякую їм за послідовну підтримку України», - зауважив спікер.

«Під час моєї останньої зустрічі з головою Європейського парламенту Мартіном Шульцом він заявив, що за умови позитивного рішення профільного комітету, остаточне голосування про надання безвізу відбудеться під час чергової сесії Європарламенту на початку жовтня. Тож вірю, що вже за тиждень європарламентарі підтримають це важливе і близьке для кожного українця питання», - додав Парубій.

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Він переконаний, що після отримання безвізового режиму з ЄС кожен українець відчує себе «повноправним вільним громадянином вільного світу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.