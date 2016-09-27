Деканоідзе заявила про намір публікувати прохання до неї посадовців "вирішити питання"

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в коментарі журналістам під час запуску навчального центру для підготовки слідчих та дільничних для Київської області.

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“Я публічно буду публікувати, хто буде просити піти на якусь поблажку. Саме це я буду робити”, - сказала Деканоідзе.

При цьому глава Нацполіції наголосила, що зміни в державі повинні розпочинатися із змін вгорі, тобто з високопосадовців.

За словами Деканоідзе, на жаль, сьогодні багато хто з високопосадовців прагне жити по-старому, “вирішуючи питання”.