Оніщук пояснює, що Верховна Рада неповноважна, але можливі варіанти

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК заявляє, що в разі видання Президентом указу про дострокові вибори повноваження Верховної Ради припиняються.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Коммерсантъ-Украина», опублікованому в сьогоднішньому числі (№186 від 17 жовтня 2008 року).

«Стаття 90 Конституції говорить, що у разі видання указу Президента повноваження парламенту припиняються. Це означає, що країна, в нашому випадку впродовж 60 днів, живе без єдиного законодавчого органу. Я вважаю, що парламент може приймати акти, депутати можуть проводити голосування, щось приймати, але ці акти не матимуть правових наслідків, якщо не будуть підписані главою держави», - сказав М.ОНІЩУК.

Водночас, на його думку, за певних умов парламент може розглянути законопроект про внесення змін до бюджету на 2008 рік для фінансування виборчої кампанії. «Казуальне юридичне рішення може бути знайдене. Були б політична воля і консенсус парламенту і Президента», – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів на засіданні 16 жовтня схвалив законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік.

Зміни до бюджету передбачають виділення коштів на проведення виборчої кампанії, а також на фінансову підтримку НАК «Нафтогаз України» і Пенсійного фонду.