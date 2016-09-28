Яценюк висловив співчуття у зв'язку зі смертю Переса

"Із сумом дізнався про смерть Патріарха ізраїльської політики, колишнього Президента, Прем'єр-міністра та Міністра закордонних справ Держави Ізраїль, лауреата Нобелівської премії миру Шимона Переса", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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"Добре пригадую наші зустрічі і його справжній інтерес до України. Пригадую його мудрі слова, які відповідали великій історичній правді нашого національного порозуміння і примирення", - підкреслив лідер "Народного фронту".

"Він боровся проти нав'язаних ворожих стереотипів, які руйнували довіру між народами. Він вчив усіх мудрості, захищав принципи і дбав про мир. Пам'ятаймо завжди нашого друга - Шимона Переса", -написав Арсеній Яценюк.