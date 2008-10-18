Коновалюк не з’являється до Генпрокуратури

Генеральною прокуратурою України проводиться перевірка за зверненням голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України Валерія КОНОВАЛЮКА щодо нібито допущених порушень законодавства при поставках Україною військової техніки до Республіки Грузії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

“З метою з’ясування усіх обставин та надання матеріалів, які за заявами голови комісії знаходяться в його розпорядженні, він двічі запрошувався до Генпрокуратури. Однак, посилаючись на зайнятість в роботі, В.КОНОВАЛЮК не з’являється, що призводить до затягування перевірки”, - зазначається у повідомленні.

Водночас Генпрокуратура наголошує, що звинувачення на адресу Президента держави, озвучені В.КОНОВАЛЮКОМ, є абсолютно безпідставними і не відповідають дійсності. Цим заявам Генеральною прокуратурою України буде надано правову оцінку.

Генеральна прокуратура через засоби масової інформації в черговий раз запрошує В.КОНОВАЛЮКА прибути до прокуратури для надання документів та свідчень за наведеними у заявах фактах.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування незаконних поставок зброї і військової техніки до Грузії В.КОНОВАЛЮК заявив, що ТСК виявила факти поставок до Грузії українського озброєння з військового арсеналу в смт. Лозова Харківської області.

8 жовтня В.КОНОВАЛЮК також заявив, що Україна продовжувала поставляти в Грузію зброю після початку збройного конфлікту на Кавказі.

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, Рада національної безпеки та оборони України, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ неодноразово спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконні постачання Україною зброї до Грузії.