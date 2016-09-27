Порошенко ініціює позачергове засідання Ради для звільнення суддів, які порушили присягу

Про це глава держави повідомив у Facebook.

"Звернувся до голови Верховної Ради із закликом скликати до 30 вересня позачергове засідання парламенту для звільнення за порушення присяги усіх суддів, щодо яких внесено подання Вищою радою юстиції, в тому числі тих, які причетні до незаконних арештів майданівців", - написав президент.

Порошенко наголосив: "Не можна допустити, щоб ці судді й далі здійснювали судочинство від імені України".

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При цьому у фотокопії листа президента зазначається, що позачергове пленарне засідання парламенту потрібно скликати не пізніше 29 вересня. Там сказано, що питання звільнення суддів потрібно внести до порядку денного, "оскільки його не вирішення негативно позначиться на функціонуванні судової системи та проведенні судової реформи".

Як повідомляв УНІАН, 20 суддів, рекомендованих Вищою Радою юстиції до звільнення за порушення присяги, можуть уникнути відповідальності, якщо Верховна Рада не прийме відповідне рішення до 30 вересня включно.

Поточний тиждень є не пленарним, депутати зберуться на пленарне засідання 4 жовтня, у вівторок.