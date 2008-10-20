Чому до Тимошенко не прийшов Яценюк і голови кількох фракцій

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не отримував запрошення на засідання голів фракцій Верховної Ради за участю прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Таке повідомлення розміщено на офіційному сайті парламенту.

«Станом на 12.00 20 жовтня 2008 року, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не отримав офіційного запрошення на засідання голів фракцій парламенту за участю прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко», - йдеться в повідомленні і зазначається: «Також не отримували відповідного запрошення і керівники ще кількох парламентських фракцій».

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО у телезверненні до народу запропонувала створити коаліцію на основі всіх фракцій парламенту і переформатувати під неї Кабінет міністрів.

«На базі такої коаліції я пропоную терміново переформувати Кабмін і створити уряд захисту України від світової фінансової кризи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що такий уряд повинен мати можливість миттєво реагувати на всі зовнішні і внутрішні виклики, що виникають в наслідок кризи.

Прем`єр-міністр закликала лідерів фракцій парламенту зібратися 20 жовтня о 12.00 у Верховній Раді для обговорення цього питання.