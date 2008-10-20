Тимошенко: Україна як ніколи знаходиться під загрозою кризи

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що нинішня криза вимагає єднання усіх без винятку політичних сил та гілок влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час наради у Верховній Раді, ініційованій головою уряду.

«Сьогодні, коли по всьому світу вирує найпотужніша за всі часи криза, коли країни, які мають запаси фінансових резервів, стабілізаційних фондів і потерпають від цієї кризи, Україна як ніколи знаходиться під загрозою цієї кризи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. (Як повідомляв УНІАН, у п`ятницю, 17 жовтня, Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що на сьогодні Україна на тлі інших країн світу «фундаментально» стоїть на позиціях фінансової та економічної стабільності, і банківська система, і всі економічні структури працюють стабільно, макропоказники знаходяться в межах прогнозу ).

Прем`єр наголосила, що запропонувала створити на базі усіх фракцій парламенту єдину команду, яка може сьогодні переформатувати уряд і продемонструвати Україні, що усі фракції і партії на цей період просто зобов’язані бути разом.

Прем’єр подякувала усім політикам, які погодилися і прийшли на цю зустріч.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що на цю зустріч були запрошені усі без винятку лідери фракцій, голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК і його заступники.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня прем`єр-міністр закликала лідерів фракцій парламенту зібратися 20 жовтня о 12.00 у Верховній Раді для обговорення цього питання.

Між тим, на офіційному сайті Верховної Ради розміщено повідомлення, в якому йдеться, що «станом на 12.00 20 жовтня 2008 року, голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК не отримав офіційного запрошення на засідання голів фракцій парламенту за участю прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО». І зазначається: «Також не отримували відповідного запрошення і керівники ще кількох парламентських фракцій».

Представники фракцій Партії регіонів та Блоку Литвина не беруть участі у сьогоднішньому засіданні у Верховній Раді щодо подолання кризи.

Зокрема, на зустріч прийшли депутати від БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, Валерій ПИСАРЕНКО. Крім того, участь у засіданні беруть депутати від НУ-НС Юрій КАРМАЗІН, Тарас СТЕЦЬКІВ, Микола КАТЕРИНЧУК, Борис ТАРАСЮК та лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Лідера фракції НУ-НС В’ячеслава КИРИЛЕНКА немає.

Не беруть участі у нараді і голова ВР А.ЯЦЕНЮК та його перший заступник Олександр ЛАВРИНОВИЧ. Керівництво ВР представляє тільки заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.