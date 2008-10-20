Кріль додав діжку дьогтю до ложки цукру Тимошенко

Лідер партії “Єдиний Центр», народний депутат України Ігор КРІЛЬ заявляє, що хотів би почути від прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про конкретні кроки уряду для боротьби із загрозою економічної кризи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, І.КРІЛЬ, коментуючи останні заяви Ю.ТИМОШЕНКО, сказав: «Коли прем’єр-міністр говорить про економічну кризу, вона має говорити як господарник, а не як політик».

«Я хотів би почути від керівника виконавчої влади про конкретні кроки уряду для боротьби із загрозою кризи», – заявив І.КРІЛЬ.

Він нагадав, що всі чули про 49 «антикризових» законопроектів, розроблених урядом. За словами І.КРІЛЯ, «станом на сьогодні у Верховній Раді зареєстрований лише один проект закону, який хоча би якось стосується економіки. Це законопроект про встановлення тарифів на ввезення цукру-сирцю».

«Але мені важко уявити, як одне тільки регулювання квот на ввезення цукру-сирцю може захистити країну від кризи. Адже діжку з дьогтем ложкою цукру не підсолодиш», – додав І.КРІЛЬ.