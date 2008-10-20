Кріль додав діжку дьогтю до ложки цукру Тимошенко
Лідер ЄЦ хоче почути про конкретні кроки
Лідер партії “Єдиний Центр», народний депутат України Ігор КРІЛЬ заявляє, що хотів би почути від прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про конкретні кроки уряду для боротьби із загрозою економічної кризи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, І.КРІЛЬ, коментуючи останні заяви Ю.ТИМОШЕНКО, сказав: «Коли прем’єр-міністр говорить про економічну кризу, вона має говорити як господарник, а не як політик».
«Я хотів би почути від керівника виконавчої влади про конкретні кроки уряду для боротьби із загрозою кризи», – заявив І.КРІЛЬ.
Він нагадав, що всі чули про 49 «антикризових» законопроектів, розроблених урядом. За словами І.КРІЛЯ, «станом на сьогодні у Верховній Раді зареєстрований лише один проект закону, який хоча би якось стосується економіки. Це законопроект про встановлення тарифів на ввезення цукру-сирцю».
«Але мені важко уявити, як одне тільки регулювання квот на ввезення цукру-сирцю може захистити країну від кризи. Адже діжку з дьогтем ложкою цукру не підсолодиш», – додав І.КРІЛЬ.