Тимошенко вже повісила всіх собак на Ющенка і Януковича

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що якщо дострокові вибори до Верховної Ради все-таки відбудуться, то відповідальність за наслідки фінансової кризи для України ляже на Президента Віктора ЮЩЕНКА та лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

«Жоден політик, який є державним діячем, ніколи не кине країну в цей важкий час на дострокові вибори. Але якщо все-таки сьогодні В.ЮЩЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ, які є ідеологами дострокових виборів, кинуть країну в дострокові вибори, то саме вони відповідатимуть за всі наслідки в Україні фінансової кризи, яка сьогодні вирує в світі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.