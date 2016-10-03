Опубліковано відео затримання за "шпигунство" українського журналіста в Москві

Відповідний відеозапис з'явився на YouTube-каналі.

Як видно на опублікованих кадрах, чоловік не чинив опору.

Як повідомляв УНІАН, про арешт у Москві за звинуваченням у «шпигунстві» українського журналіста стало відомо ввечері 2 жовтня завдяки громадському руху «Відкрита Росія».

Читайте такожФСБ назвала затриманого у Москві українського журналіста кадровим розвідником

«Укрінформ» й дружина журналіста Анжела Сущенко уклали угоду про захист Сущенка з відомим адвокатом Марком Фейгіним. Він вночі прибув до СІЗО, де подав заявку на зустріч із затриманим.

«Укрінформ» звернувся із закликом до журналістської спільноти стати на захист колеги, а також за допомогою міжнародних правозахисних організацій, дипломатичних установ України та іноземних держав сприяти звільненню Сущенка.