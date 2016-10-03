За наявності підтримки Парубій якнайшвидше винесе до сесійної зали питання введення візового режиму з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

Спікер висловив думку, що зараз настав той час, коли "ми можемо отримати підтримку як в залі, так і від наших міжнародних партнерів". Він нагадав про "висновки комісії про те, що російський "Бук" збив лайнер "Боїнг", про "бомбардування російської авіації у Алеппо, під час якого загинули маса мирних людей", а також про "бомбардування Росією гуманітарного конвою в Сирії, під час якого була знищена та гуманітарна допомога, яка була передбачена для дітей і беззахисних людей, які сьогодні перебувають у скрутному становищі".

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"На сьогодні з тих багатьох ознак і, в тому числі, з міжнародних судів, стає зрозуміло, що Росія проводить політику державного тероризму", - сказав спікер.

Так, вважає він, на цьому фоні, а також на фоні взяття у заручники українського журналіста Романа Сущенка, - "це дає нам підстави говорити про те, що сьогодні ми отримаємо не лише підтримку суспільства, яка, я переконаний, була і залишається для цієї ідеї, а і підтримку наших європейських друзів, країн Європейського Союзу".

"Я думаю, ця ідея є на часі. І тому я сьогодні запропонував головам фракцій обговорити її. І якщо я побачу підтримку, ми будемо її виносити чимшвидше в зал", - сказав голова ВР.

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Крім того, він зауважив, що цю ідею підтримав профільний Комітет ВР із закордонних справ. "Під час обговорення у Комітеті дана ідея була підтримана Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України та Державною міграційною службою України", - сказав Парубій і додав, що "є підстави вийти на результативне голосування".

Він наголосив також, що сьогодні питання безпеки в країні є ключовим і необхідно перешкодити перекиданню до країни диверсійних груп та військових з Росії. "Щоб ці групи не перекидалися, а якщо не помиляюся, лише минулого місяця близько 100 подібних людей було затримано і їм було заборонено в'їзд... Для того, щоб забезпечити безпеку і громадян, і держави, держава повинна обмежувати пересування з країною, яка веде агресію і війну проти нашої держави", - наголосив голова парламенту.