Російські бомбардувальники протягом року вбили понад 9 тисяч сирійців

Такі дані оприлюднила Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Лондоні, йдеться в сюжеті ТСН.

Майже 4 тисячі людей, що загинули з вини російських винищувачів, були цивільними.

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Ще 5 тисяч – ісламістами, а також повстанцями, які борються з режимом Башара Асада, і в яких, за офіційними повідомленнями Кремля, російські війська не цілять.

Повним припиненням співпраці з Росією з сирійського питання пригрозили Москві у Вашингтоні, після посилених обстрілів Алеппо цього тижня.

У Кремлі відповіли, що й надалі підтримуватимуть Асада.