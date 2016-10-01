Російські бомбардувальники протягом року вбили понад 9 тисяч сирійців
06:32, 01 жовтня 2016Світ
635 0
Російські бомбардувальники протягом останнього року вбили майже 9,5 тисяч сирійців, втроє більше людей дістали поранення.
У Кремлі відповіли, що й надалі підтримуватимуть Асада / скріншот
Такі дані оприлюднила Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Лондоні, йдеться в сюжеті ТСН.
Майже 4 тисячі людей, що загинули з вини російських винищувачів, були цивільними.
Читайте такожПри авіаударі сил Асада по сирійському Ідлібу загинули 20 осіб – ЗМІ
Ще 5 тисяч – ісламістами, а також повстанцями, які борються з режимом Башара Асада, і в яких, за офіційними повідомленнями Кремля, російські війська не цілять.
Повним припиненням співпраці з Росією з сирійського питання пригрозили Москві у Вашингтоні, після посилених обстрілів Алеппо цього тижня.
У Кремлі відповіли, що й надалі підтримуватимуть Асада.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter