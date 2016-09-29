В Австралії пообіцяли тиснути на Кремль щодо MH17 - The Guardian

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл, передає The Guardian.

Він пообіцяв, що "вбивці", які збили літак російською ракетою, повинні бути притягнуті до суду.

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За словами прем'єр-міністра Австралії, він обговорював катастрофу MH17 з президентом Росії Путіним на самміті G20.

"Виконавець, злочинці, вбивці, які зробили це, повинні бути притягнуті до відповідальності ... Ми будемо невтомні в досягненні спільної мети - щоб справедливість восторжествувала", - наголосив Тернбулл.

Нагадаємо, спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольною бойовикам території Донбасу.