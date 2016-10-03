Захист журналіста Сущенка оскаржив його арешт у Москві

Про це повідомив агентству "РИА Новости" адвокат українця Марк Фейгін.

"Ми подали апеляційну скаргу, але з матеріалами справи нам ознайомитися поки не дали", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня громадський рух "Открытая Россия" повідомив, що московський суд заарештував на 2 місяці журналіста українського державного інформагентства "Укрінформ" Сущенка за звинуваченням у шпигунстві, і що правозахисники випадково зустріли чоловіка в камері карантинного відділення Лефортовської в'язниці.

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"Укрінформ" і дружина журналіста Анжела Сущенко уклали угоду про захист з відомим адвокатом Марком Фейгіним. Він вночі прибув до СІЗО, де подав заявку на зустріч із затриманим українцем. Крім того, "Укрінформ" звернувся із закликом до журналістської спільноти встати на захист колеги, а також за допомогою міжнародних правозахисних організацій, дипломатичних установ України та іноземних держав сприяти звільненню Романа.

ФСБ РФ вважає Сущенка "полковником Головного управління розвідки Міністерства оборони України", який "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність Збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю й витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".

За заявою "Укрінформу", Сущенко є співробітником агентства ще з 2002 року, а з 2010 року є його власним кореспондентом у Франції.