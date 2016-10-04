У Раді створено три нові міжфракційні об'єднання

Про це оголосив на засіданні парламенту його голова Андрій Парубій.

Зокрема, за його словами, створено міжфракційне депутатське об'єднання "Наступ", "За збереження життя людей на дорогах" та "Щодо сприяння розвитку сільських територій".

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Крім того, Парубій офіційно оголосив про вчорашнє рішення фракції "Блок Петра Порошенка" про обрання народних депутатів Сергія Березенка та Ірини Луценко заступниками голови цієї фракції.